Verona-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Perso il treno della Coppa Italia allo Stadium di Torino (0-1 nei quarti contro la Juventus), la Lazio ritrova il campionato in un turno che consente di sfruttare lo scontro diretto rappresentato dal derby di Milano per consolidare la presenza sul podio. I biancocelesti sono però consapevoli dell’importanza di non sottovalutare il Verona, a prescindere da quanto la graduatoria potrebbe suggerire. L’Hellas ha infatti approcciato a questo 2023 in maniera ottimale: primo posto nella classifica della miglior difesa (appena tre reti subite in cinque uscite, al pari del Napoli), unico passo falso a Milano contro l’Inter ed otto punti messi in cassaforte frutto delle affermazioni casalinghe contro Cremonese e Lecce e dei pareggi esterni contro Torino e Udinese, che hanno accorciato parecchio il divario dalla zona tranquillità. Lo...storico racconta di un grande equilibrio nelle ultime 14 sfide di campionato tra gialloblù e biancocelesti al “Bentegodi”: cinque successi per parte e quattro pareggi, con l’incrocio più recente che ha visto i padroni imporsi con un rotondo 4-1. L’andata ha fatto registrare invece l’affermazione della squadra di Sarri, che centrando il bis in questo return-match potrebbe far vincere alla Lazio entrambe le sfide stagionali contro il Verona in Serie A per la prima volta dal 2017/18.

Verona-Lazio, le scelte di Zaffaroni

Oltre ad Henry e Hrustic, i gialloblù saranno anche senza Faraoni e Miguel Veloso, col primo che la prossima settimana dovrebbe riaggregarsi al gruppo, ed il secondo ancora ai box per noie muscolari ma che non destano particolari preoccupazioni. Per il match coi biancocelesti, davanti a Montipò si sistemeranno Hien e Ceccherini con il rientrante Dawidowicz che scontata la squalifica dovrebbe riprendere il suo posto, facendo scivolare in panchina Magnani. A centrocampo, il tecnico dell’Hellas ha confermato la disponibilità di Doig, il quale presidierà la fascia sinistra con De Paoli sul versante opposto, mentre nel cuore della mediana i favoriti per una maglia dal 1’ sembrano Tameze e Lazovic. In avanti, l’ipotesi più accreditata è Djuric vertice offensivo supportato da Lasagna e Duda. Tra le soluzioni alternative, l’impiego di Sulemana con lo spostamento di Lazovic sulla fascia sinistra (qualora Doig non venisse impiegato dall’inizio) o il suo avanzamento tra le linee, dove anche un Cyril Ngonge in forma pone la sua candidatura.

Verona-Lazio, le scelte di Sarri

Il dubbio principale è legato alla coppia di terzini da impiegare nell’undici di partenza: nel ballottaggio, Marusic-Hysaj sembrano avere una leggero margine di vantaggio su Lazzari-Pellegrini, in una difesa che rispetto alla Coppa Italia segnerà il rientro tra i pali di Provedel per Luis Maximiano e l’utilizzo di Casale – in luogo di Patric – al fianco di Romagnoli al centro della retroguardia. Terzetto di centrocampo con Milinkovic Savic nuovamente dal 1’ per Vecino e la conferma di Cataldi e Luis Alberto. In avanti, ancora Felipe Anderson a destra e Zaccagni – favorito su Pedro – sul fronte opposto, con il tridente completato da capitan Immobile.

Verona-Lazio, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Ceccherini, Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig, Lazovic, Lasagna, Djuric. All. Zaffaroni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Verona-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Lazio, in programma lunedì 6 febbraio alle 18.30 allo Stadio “Bentegodi”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.