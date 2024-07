Hellas Verona: presentate le nuove maglie

L'Hellas Verona ha presentato alla Loggia del Consiglio, in piazza Dei Signori, la nuova maglia per la stagione 2024-25. Una divisa che la squadra gialloblù utilizzerà nelle partite casalinghe. Le maglie sono state realizzate in poliestere 100% riciclato e con un particolare tessuto: si tratta di uno jacquard tinto filo, super leggero e altamente traspirante che è prodotto da fonti riciclate...