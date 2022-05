Verona, Simeone e Barak uomini mercato: dove giocheranno la prossima stagione

Segni particolari, goleador e uomini mercato. La premiata ditta Simeone-Barak, asse portante del Verona che si è fermato ai margini della zona Europa, finisce sotto i riflettori nelle prime indiscrezioni relative alle mosse delle squadre più importanti d’Italia, e non. Il possibile addio non è la sola cosa che accomuna l’attaccante argentino, figlio d’arte, ed il centrocampista ceco, che stanno vivendo in gialloblu la loro miglior stagione in carriera. Quella avuta in Veneto, infatti, è definibile come una vera e propria esplosione congiunta, che nel caso del “Cholito” lo ha portato a superare il record di reti precedentemente stabilito con la casacca della Fiorentina (14 centri nella stagione 2017/2018, più quattro assist) toccando così quota 70 gol nella massimo campionato italiano. Per Antonin Barak la seconda stagione in maglia Hellas è stata quella della definitiva consacrazione, con undici reti e quattro assist che polverizzano il “personal best” arrivato – altra curiosa coincidenza – anche per lui nel torneo 2017/2018, quando vestiva i colori dell’Udinese.

Per ciò che riguarda Simeone, la dirigenza scaligera sembra avere già sciolto le riserve: l’attaccante di Buenos Aires, che il prossimo luglio compirà 27 anni, sarà riscattato dal Cagliari – da cui era arrivato con la formula del prestito oneroso da un milione di euro – sulla base di una cifra già stabilita (12 milioni). Operazione che consentirebbe al Verona di monetizzare al meglio una sua cessione, visto che le pretendenti non mancano. In Spagna, la stampa specializzata ha già individuato nel Villareal semifinalista in Champions, nel Siviglia attualmente terzo in Liga e così in lizza per disputarla, e nel Valencia le pretendenti più accreditate. Lo sbarco nella penisola iberica, dove raggiungerebbe il papà Diego tecnico dell’Atletico Madrid, potrebbe non essere però così scontato: c’è di mezzo l’ambizioso Newcastle, ma anche un paio di club italiani nell’ambito di un giro di punte che potrebbe coinvolgere sia il Napoli che il Milan. La sensazione è che, per convincere la società gialloblu a privarsi della punta argentina, venti milioni potrebbero non bastare.

Più semplice, ma al contempo maggiormente intricata, la pista Barak. L’Hellas ha già provveduto infatti a riscattare il centrocampista ceco dall’Udinese (6 milioni dopo la salvezza in A conseguita al termine della passata stagione), e si prepara pertanto a prestare orecchio alle proposte che già stanno arrivando. Diversi i club di casa nostra che sono in fila, ma al concorrenza arriva soprattutto da oltremanica: sulle tracce del numero 7 gialloblu c’è infatti il Tottenham, con il tecnico Antonio Conte che non ha nascosto l’interesse nei suoi confronti, e potrebbe tornare a pescare ancora dalla serie A dopo averlo fatto – con profitto – con l’affare Kulusevski. La quotazione, in questo caso, supera i venti milioni, e non è da escludere che l’inserimento di un paio di società di Bundesliga, ed i tentativi del Napoli, possano dare vita ad un asta che farebbe lievitare ulteriormente il prezzo.