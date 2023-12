L'Hellas Verona messo sotto sequestro: il presidente Setti indagato per bancarotta

Bufera nel Verona Calcio. La Guardia di Finanza ha sequestrato in via preventiva il 100 per cento delle quote azionarie dell'Hellas Verona. Il proprietario del club, l'imprenditore Maurizio Setti, risulta indagato per bancarotta insieme a un'altra persona. Il provvedimento, spiega la Finanza, nasce da indagini condotte a seguito del fallimento di una società per azioni "già proprietaria della suddetta e integra partecipazione azionaria". Il sospetto è che il presidente Setti abbia trasferito la società Verona dal pacchetto azionario di una società a responsabilità limitata (sempre riconducibile a lui) che è fallita nel 2021, senza effettuare il pagamento corrispondente. In pratica, Setti è accusato di aver simulato la vendita fittizia della società calcistica a gruppi interni, sempre riconducibili a lui.

L'inchiesta sviluppata dagli investigatori della Finanza di Bologna è nata dall'esposto di uno dei tanti creditori della H23 società che aveva in pancia il Verona Calcio: poco prima del fallimento della H23 Setti avrebbe spostato il controllo e quindi la proprietà del Verona sulla società StarBall.

La precisazione del club

"Si ritiene opportuno fare chiarezza", spiega il Verona Calcio in una nota sul proprio sito ufficiale. "La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona Fc Spa, che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi".