Atalanta, il Manchester United alza il pressing per Hojlund

La spesa del Manchester United in Italia non è finita. Dopo Onana, il portiere ha lasciato Appiano Gentile per volare in Inghilterra per 50 milioni di euro, i Red Devils sono pronti a dare l'assalto all'Atalanta per Rasmus Hojlund. Il giovane danese è la prima scelta di Ten Hag per l'attacco, per questo il club si è già iniziato a muovere andando a sorpassare la concorrenza che si è creata intorno al ragazzo dopo l'ottima prima annata in Serie A.

Hojlund ha detto sì al Manchester United

La formazione di Manchester, che ormai da un anno e mezzo sta cercando un nuovo centravanti, ha messo il mirino su Hojlund e avrebbe già strappato il sì del giocatore, convinto della destinazione. Il danese potrebbe avere fin da subito i gradi da titolare, Ten Hag è un tecnico che non ha nessuna remora nel mettere i giovani in campo, e potrebbe giocare la Champions League, conquistata sul campo dai Red Devils, tornati nelle parti alti del campionato dopo un periodo di certo non esaltante. Hojlund è convinto anche se per ora si allena regolarmente a Clusone e aspetta novità senza far mancare il suo impegno nelle sedute agli ordini di Gasperini.

L'Atalanta aspetta l'offerta del Manchester United

Nelle ultime ore ci sarebbe stati anche dei contatti tra le due società con l'Atalanta che avrebbe rifiutato un tris di giocatori offerti dagli inglesi. La Dea vorrebbe monetizzare il più possibile e chiederebbe tra i 65 e i 70 milioni per il suo gioiellino, pagato l'estate scorsa 17 milioni. Nei prossimi giorni è attesa a Bergamo l'offerta ufficiale del Manchester United, da capire come sarà impostata perché l'Atalanta non ha nessuna necessità di cedere visto il bilancio in ordine. Come dichiarato da Gasperini, Hojlund andrà via solo per una proposta irrinunciabile e lo United dovrà metterla sul piatto, il sì del giocatore per ora non basta, ma è comunque una buona base di partenza.