Fiorentina, Iachini a rischio esonero: i possibili sostituti

Non solo Giampaolo. In Serie A, oltre a quella del tecnico del Torino, c'è un'altra panchina che traballa. È quella di Giuseppe Iachini, attuale allenatore della Fiorentina. La società viola, dopo il ko sul campo della Roma, starebbe infatti pensando ad un allontanamento del tecnico, per il quale, a questo punto, decisiva diventerebbe la prossima gara contro il Parma. A mettere a rischio la permanenza di Iachini a Firenze il rendimento al di sotto delle aspettative tenuto in queste prime sei giornate di campionato, durante le quali i toscani hanno conquistato 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Fiorentina, Iachini in bilico: i nomi dei possibili sostituti

Diversi i nomi dei possibili sostituti di Iachini: si va dall'ex tecnico della Spal Leonardo Semplici all'ex Parma Roberto D'Aversa, passando per la pista amarcord Cesare Prandelli, già sulla panchina viola dal 2005 al 2010. Sullo sfondo rimane anche la suggestione Maurizio Sarri, attualmente senza squadra dopo essere stato esonerato dalla Juventus al termine della scorsa stagione.