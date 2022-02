Milan, allarme Ibrahimovic per il derby: le condizioni dello svedese

Archiviato un calciomercato, per i rossoneri, privo di acuti, con il solo arrivo del giovane attaccante Marko Lazetic, per il Milan è tempo di tornare a pensare al campo. I rossoneri, dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, sono infatti attesi dal delicato derby contro l'Inter, che potrebbe essere già decisivo in chiave scudetto. La formazione di Pioli, al momento, si trova a quattro punti di distanza dai nerazzurri (che hanno anche una partita in meno) ed un passo falso nella stracittadina significherebbe abbandonare quasi definitivamente il sogno tricolore.

Milan, verso il derby: Ibrahimovic in dubbio

Dell'importanza della partita è ben consapevole il tecnico, che in questi giorni ha iniziato a preparare con cura maniacale il match di sabato. A far preoccupare Pioli, tuttavia, ci sono le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, reduce dal problema al tendine d'Achille accusato nella gara contro la Juventus. L'attaccante, malgrado l'ottimismo che si respirava nei giorni scorsi, sente ancora fastidio ed a questo punto la sua presenza in campo nel derby è a forte rischio: lo staff rossonero vuole infatti seguire la via della cautela, schierando il fuoriclasse soltanto se le sue condizioni, che saranno monitorate di giorno in giorno, saranno al 100%.

Le precarie condizioni di Ibra hanno messo in preallarme Olivier Giroud: in caso di forfait dello svedese toccherà infatti al giocatore francese guidare l'attacco rossonero, con Saelemaekers, Diaz e Leao che dovrebbero agire sulla trequarti. In mezzo al campo potrebbe invece rivedersi Kessie, rientrato dala Coppa d'Africa con una forte botta al costato che non dovrebbe però pregiudicarne la regolare disponibilità.