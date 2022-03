Milan, torna Ibrahimovic: ma Pioli punterà ancora su Giroud

Un mese e mezzo dopo il problema al tendine d'Achille accusato nel corso della gara contro la Juventus, Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo nell'incontro vinto dal suo Milan per 1-0 sul campo del Napoli. Pochi minuti per ritrovare il feeling con il prato verde, dal quale lo svedese è stato troppo a lungo lontano. L'attaccante, adesso, è pronto a rimettersi a completa disposizione del tecnico Stefano Pioli, che tuttavia, anche per la sfida contro l'Empoli, dovrebbe affidarsi ancora a Olivier Giroud, match winner dello scontro diretto per lo scudetto del San Paolo.

Impossibile, per il tecnico rossonero, fare a meno del francese in questo periodo. L'ex Chelsea, autore complessivamente di undici reti in stagione (otto in campionato e tre in Coppa Italia), è infatti ormai diventato il leader del reparto offensivo del Milan, fungendo da punto di riferimento per tutti i suoi compagni. Non solo, ma Giroud è stato spesso decisivo nelle gare più importanti, quelle in cui la posta in palio era particolarmente pesante: oltre al timbro contro il Napoli, si ricordano ad esempio le doppiette segnate alla Lazio in Coppa Italia e nel derby di campionato contro il Milan. Un rendimento che lo hanno reso imprescindibile per Pioli.

Ibrahimovic, per il momento, dovrà quindi accontentarsi di trovare spazio a partita in corso, potendo recuperare senza fretta la miglior condizione dopo il lungo stop. Il suo contributo, tuttavia, sarà fondamentale da qui al termine della stagione: perché il Milan, per continuare a coltivare il sogno scudetto, avrà bisogno anche dei suoi gol, oltre a quelli di Giroud.