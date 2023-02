Milan, Ibrahimovic scalda il motore: a Monza il debutto stagionale?

Non solo le vittorie contro Torino e Tottenham, che hanno permesso al suo Milan di lasciarsi alle spalle un difficile inizio di 2023. Stefano Pioli, in queste ore, ha anche un altro motivo per tornare a sorridere: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché lo svedese, dopo aver riassaporato l'atmosfera della gara in occasione dell'incontro con i granata di Juric, è finalmente pronto a scendere in campo. Certo, questo ovviamente non avverrà dal primo minuto, ma il centravanti, se le condizioni della sfida lo permetteranno, potrebbe trovare spazio in corso d'opera nel corso della partita con il Monza, in programma sabato 18 febbraio all'U-Power Stadium e valevole per la 23esima giornata di serie A. Ibra, negli ultimi giorni, è infatti tornato a lavorare a pieno regime in gruppo, mostrando una condizione in decisa crescita. E Pioli non vede l'ora di poterlo tornare ad utilizzare, anche soltanto per uno spezzone.

Nel match con i brianzoli il tecnico riproporrà il 3-4-2-1 (o 3-4-3) visto nelle ultime uscite, con Diaz e Leao a supportare Giroud in attacco. E proprio al posto del francese potrebbe trovare spazio Ibrahimovic nel corso della ripresa, in quello che, per lo svedese, sarebbe il debutto stagionale. L'ultima presenza del centravanti con la maglia rossonera risale infatti al 22 maggio 2022 in occasione della partita con il Sassuolo, terminata, per il Diavolo, con una vittoria per 3-0 che consentì agli uomini di Pioli di conquistare lo scudetto. Da allora, per Ibra, un lungo calvario, con l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro che lo ha costretto a quasi un anno di stop. Un lungo tunnel di cui intravede finalmente l'uscita.