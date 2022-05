Ibrahimovic, operazione e lungo stop: un infortunio che segna la fine della carriera?

Un nuovo, lungo stop. Zlatan Ibrahimovic si ferma ancora e stavolta, il rischio, è che sia costretto a farlo per sempre. Lo svedese, nella mattina di oggi, mercoledì 25 maggio, è stato operato a Lione in artroscopia al ginocchio sinistro dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet all'ospedale Jean Mermoz, alla presenza del responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni. Un intervento, sottolinea la nota diffusa dal club rossonero "programmato da tempo, per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale". L'intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in sette-otto mesi: questo significa che l'attaccante non potrà tornare a disposizione prima di dicembre-gennaio.

Ibrahimovic, ora potrebbe arrivare il ritiro

Logico, a questo punto, mettere in discussione il prosieguo della carriera di Ibrahimovic, che il prossimo 3 ottobre compirà 41 anni. Recuperare al 100% e tornare in piena forma dopo un intervento di tale portata, a quell'età, non è infatti cosa così semplice e il centravanti, già reduce da un'annata tormentata da continui guai fisici, potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Ibra, nei giorni scorsi, non aveva ancora sciolto le riserve su quello che sarebbe stato il suo futuro, con l'intenzione di valutare fino all'ultimo le sue condizioni fisiche. Adesso la necessità di andare sotto i ferri, unitamente alla conquista dello scudetto, potrebbe rappresentare l'occasione per dire basta. In fin dei conti lo stesso fuoriclasse, nelle settimane scorse, disse che non si sarebbe ritirato fino a che non avrebbe vinto con il Milan. Ora, quel titolo, il più importante a livello nazionale, è arrivato: e per Ibra, un vincente da sempre, potrebbe essere il modo per lasciare in bellezza.