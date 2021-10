Milan, quando rientra Ibrahimovic: le ultime

Riprendere da dove aveva lasciato. Questo l'obiettivo del Milan, che, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, affronterà a San Siro il Verona nella serata di sabato 16 ottobre. I rossoneri, reduci dalla vittoria sul campo dell'Atalanta ed attualmente secondi in classifica a -2 dal Napoli capolista, vogliono proseguire nella loro marcia continuando a coltivare sogni scudetto. Per farlo il Diavolo avrà bisogno anche delle sue bocche da fuoco offensive, ma mentre Olivier Giroud ha ormai smaltito i problemi alla schiena che lo hanno attanagliato nelle ultime settimane, qualche preoccupazione in più sembra esserci sul conto di Zlatan Ibrahimovic, ancora in forte dubbio per la sfida contro gli scaligeri.

Quando rientra Ibrahimovic: le ultime

L'attaccante, nella seduta odierna di allenamento, ha ancora lavorato a parte a Milanello, con il rientro in gruppo quindi ulteriormente slittato. Una situazione che rende sempre più complicato il suo recupero per la partita contro il Verona, con il rientro quanto meno per la panchina come speranza massima. Più probabile, a questo punto, che lo svedese possa tornare a disposizione per la partita di Champions League contro il Porto, in programma martedì 19 ottobre. Difficile però, anche in questo caso, che Ibrahimovic possa trovare spazio dal primo minuto: visti i continui guai fisici accusati in stagione dal giocatore, sceso in campo soltanto per uno spezzone nel match di campionato contro la Lazio, Pioli reinserirà in squadra soltanto gradualmente il suo fuoriclasse, senza correre il rischio di scivolare in pericolose ricadute.

Milan, out anche Messias

Contro il Verona mancherà anche Messias, messo ko da una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra che lo costringerà a stare ai box per almeno tre settimane. Sulla via del recupero invece Calabria, così come sono in miglioramento le condizioni di Krunic e Bakayoko, che sperano di rimettersi presto a disposizione di Pioli. Ancora out invece il lungodegente Florenzi, che ne avrà ancora per qualche settimana.