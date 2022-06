Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo: ingaggio simbolico e bonus

Zlatan Ibrahimovic, di appendere gli scarpini al chiodo, proprio non vuole saperne. L'attaccante, malgrado l'intervento al ginocchio a cui si è sottoposto lo scorso 25 maggio che lo costringerà a circa 7-8 mesi di stop, prolungherà per un'altra stagione il proprio contratto con il Milan, rimandando quindi nuovamente il momento del ritiro. Lo svedese, reduce da una stagione travagliata a causa dei continui problemi fisici, si sente ancora in grado di poter dare una mano ai rossoneri, chiamati, nel prossimo torneo di Serie A, a difendere quel tricolore conquistato lo scorso 22 maggio.

Ibrahimovic, cifre e condizioni del nuovo contratto

Per Ibrahimovic, il cui attuale accordo con il Diavolo andrà in scadenza il 30 giugno, è pronto un contratto costituito da una parte fissa "simbolica" (poche centinaia di migliaia di euro) a cui si andrebbero ad aggiungere numerosi bonus legati a presenze e prestazioni, che scatterebbero quindi soltanto al momento del suo rientro in campo dopo il lungo stop. Un contratto che sarebbe già pronto e che dovrebbe essere soltanto firmato, con Ibra che si appresterebbe quindi a vivere una nuova stagione, forse l'ultima della sua carriera, con la maglia rossonera.

Ibrahimovic, tornato al Milan nel gennaio 2020 dopo l'esperienza 2010-2012, ha segnato otto reti nell'ultimo campionato di Serie A, in cui ha collezionato complessivamente 23 presenze. Per lui anche quattro presenze in Champions League, senza però mai trovare la via del gol. Adesso, per lui, il compito di andare ad affiancare Giroud e Origi nella batteria di prime punte a disposizione del tecnico Stefano Pioli.