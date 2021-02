Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo di contratto: lo svedese vuole la Champions

Sembra farsi sempre più vicino il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. L'attaccante, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno, avrebbe rotto gli indugi dicendosi pronto a prolungare il proprio matrimonio con i rossoneri. Fattore chiave sarebbe la possibilità per lo svedese di misurarsi nuovamente in Champions League, con Ibra voglioso di dimostrare di essere ancora competitivo ai massimi livelli. La questione stipendio, invece, sarebbe solamente un aspetto secondario, con giocatore e club che potrebbero raggiungere l'intesa a breve.

Milan, Ibrahimovic trascinatore nella corsa scudetto

Ibrahimovic, nel corso di questa stagione, ha già segnato 14 reti in campionato, una in Europa League ed una in Coppa Italia imponendosi come il trascinatore della squadra di Stefano Pioli. E proprio trascinati dai gol del proprio fuoriclasse i rossoneri, attualmente leader della Serie A con due punti di vantaggio sull'Inter e sette sulla Juventus (che però ha una gara in meno), sognano di riconquistare quello scudetto che a Milanello manca dal 2011. E in quel Milan, guarda un po', c'era proprio Ibrahimovic a comporre un attacco da favola insieme a Pato e Robinho.