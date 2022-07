Ibrahimovic, c'è la firma: arriva il rinnovo con il Milan

Adesso è tutto fatto: Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. L'attaccante, al momento ai box in seguito all'intervento al ginocchio a cui si è sottoposto lo scorso 25 maggio (rientro in campo previsto per l'inizio del 2023), ha prolungato per un'ulteriore stagione il matrimonio con i rossoneri. Dopo che l'accordo era già stato trovato nelle scorse settimane, lo svedese ha firmato il contratto alla presenza di Maldini e Massara nella villa sul Lago di Garda in cui Ibra sta trascorrendo le vacanze estive. Il giocatore, che compirà 41 anni il prossimo 3 ottobre, percepirà un ingaggio di un milione di euro come parte fissa, a cui si aggiungeranno numerosi bonus legati al numero di reti segnate e presenze.

Ibrahimovic, già al Milan per due stagioni dal 2010 al 2012, è tornato al Diavolo nel gennaio 2020 dopo le esperienze con Paris Saint-Germain, Manchester United e Los Angeles Galaxy. Il suo impatto nella sua seconda avventura in rossonero è stato subito importante, con 11 reti segnate in venti presenze tra campionato e Coppa Italia nella seconda parte della stagione 2020-2021. L'anno seguente Ibra ha poi segnato 17 gol (15 in campionato, uno in Europa League e uno in Coppa Italia) in ventisette presenze, mentre nella passata stagione, tormentata da continui problemi fisici, il suo score si è fermato ad 8 reti (tutte in campionato) in ventisette presenze. Adesso, a lui, il compito di completare la batteria di attaccanti a disposizione del tecnico Stefano Pioli insieme a Olivier Giroud e Divock Origi.