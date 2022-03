Ibrahimovic, addio al Mondiale: ritiro in caso di scudetto col Milan?

Niente Mondiale 2022 per Zlatan Ibrahimovic. La sua Svezia, nella serata di ieri, martedì 29 marzo, è stata infatti superata nella finale playoff per 2-0 dalla Polonia, che si è imposta grazie alle reti di Lewandowski e Zielinski. Un ko che costringe il fuoriclasse a dire addio a quella che era verosimilmente la sua ultima possibilità di partecipare ad un grande torneo internazionale, vista la carta d'identità non propriamente più verde (il prossimo 31 ottobre Ibra spegnerà 41 candeline). E che, forse, potrebbe avere ripercussioni decisive su quello che sarà il suo futuro.

Ibrahimovic, futuro in bilico: c'è l'ipotesi ritiro

Sì, perché Ibrahimovic, in questi mesi, era galvanizzato dall'idea di poter prendere parte alla Coppa del Mondo, nella quale recitare ancora una volta un ruolo da protagonista. I Mondiali erano il suo grande, e forse ultimo, obiettivo: calato il sipario sulla possibilità di volare in Qatar, per lui si potrebbero aprire profonde riflessioni, a partire da quelle relative alla condizione fisica. Lo svedese, nel corso di questa stagione, è stato tormentato da continui problemi, che ne hanno fortemente limitato l'impiego: una serie di stop che non sono passati inosservati all'attaccante, conscio che il tempo sta ormai passando anche per lui.

In caso di conquista di un posto ai prossimi Mondiali con la sua Svezia Ibrahimovic avrebbe sicuramente stretto i denti, almeno per un'altra stagione. Adesso, invece, tutto potrebbe essere rimesso in discussione. E c'è un fattore che potrebbe spingere il fuoriclasse ad appendere gli scarpini al chiodo a giugno: la vittoria dello scudetto da parte del Milan. Per lo svedese, infatti, lasciare dopo la conquista del tricolore potrebbe essere l'occasione perfetta per salutare, chiudendo la sua lunghissima carriera da vincitore qual è sempre stato. Il modo migliore, probabilmente, per dire addio. E d'altronde lo stesso Ibra, nelle settimane scorse, si è lasciato andare a dichiarazioni forse rivelatorie: "Non mollo fin quando non vinco in rossonero".