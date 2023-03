Milan, quando potrebbe tornare titolare Ibrahimovic

Contro l'Atalanta, lo scorso 26 febbraio, ha fatto il suo debutto stagionale e adesso, Zlatan Ibrahimovic, scalda il motore per la sua prima presenza da titolare. Lo svedese, tornato a disposizione dopo mesi di stop in seguito all'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro a cui si è sottoposto lo scorso 25 maggio, scalpita per recitare nuovamente un ruolo da protagonista. E presto, come annunciato dallo stesso tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa, potrebbe arrivare il suo momento.

Ibrahimovic, prima da titolare con la Salernitana?

Vedere in campo Ibrahimovic fin dal primo minuto contro la Fiorentina sarebbe ovviamente prematuro, con l'attaccante che si siederà inizialmente in panchina per poi eventualmente dare il suo contributo in corso d'opera. La maglia da titolare al centro dell'attacco sarà infatti di Olivier Giroud, punto fermo del Milan di Pioli e già autore di undici reti nel corso di questa stagione, di cui sette in campionato e quattro in Champions League. Ed anche contro il Tottenham, nel match di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea, dovrebbe esserci spazio per il francese, sul quale il tecnico punterà per creare qualche grattacapo alla difesa degli Spurs.

Per rivedere Ibrahimovic in campo dal primo minuto, quindi, l'occasione giusta potrebbe essere lunedì 13 marzo, quando il Milan ospiterà a San Siro la Salernitana. Contro i granata Giroud, anche lui da gestire considerata la carta d'identità non più verde, potrebbe infatti rifiatare ed il suo posto, in quel caso, sarebbe preso proprio dallo svedese, la cui ultima presenza dal primo minuto con la maglia rossonera risale addirittura a Milan-Spezia del 17 gennaio 2022. Oltre un anno fa.