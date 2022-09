Icardi riparte dal Galatasaray: c'è l'accordo

Ripartirà dal Galatasaray la carriera di Mauro Icardi. L'attaccante, che era ormai finito ai margini al Paris Saint-Germain, ha trovato nella notte l'accordo con la squadra turca, nella quale approderà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al club di Istanbul, che nelle scorse settimane aveva già piazzato il colpo Dries Mertens, spetterà l'onere di pagare parte dell'ingaggio di 10 milioni di euro del giocatore. Un primo indizio sulla sua nuova avventura, nelle scorse ore, era stato fornito direttamente dall'argentino, che, su Instagram, aveva postato uno scatto in cui spicca il tatuaggio del leone sul petto con lo sguardo dell'animale illuminato dai colori sociali del Galatasaray.

Icardi, fine dell'avventura al Psg

L'avventura di Icardi al Paris Saint-Germain si chiude quindi dopo tre stagioni, nelle quali ha collezionato complessivamente 92 presenze segnando 38 reti. L'esperienza francese dell'ex giocatore dell'Inter era iniziata con il piede giusto, con venti gol segnati tra campionato e coppe durante il primo anno trascorso all'ombra della Torre Eiffel. Poi il graduale declino, fino ad arrivare, nelle scorse settimane, alla decisione del tecnico Galtier di mettere fuori squadra l'argentino. Icardi, a quel punto, è stato costretto ad allenarsi a parte e a guardarsi attorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Fino a quando è giunta l'offerta del Galatasaray, che il centravanti ha accettato per rimettersi in gioco e per tentare di dare un nuovo slancio alla sua carriera.