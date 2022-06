Monza, il sogno è Icardi: affare impossibile? Non per Galliani

Il Monza sogna in grande. I brianzoli, neopromossi in Serie A, torneo al quale prenderanno parte per la prima volta nella loro storia, vogliono recitare un ruolo da protagonisti anche nel massimo campionato, andando per questo motivo alla ricerca di rinforzi di spessore sul mercato. Nei giorni scorsi sono arrivate le ufficialità degli arrivi del difensore Andrea Ranocchia, proveniente dall'Inter, e del portiere Alessio Cragno, prelevato dal Cagliari. Due innesti che, nelle intenzioni del club di Silvio Berlusconi, rappresentano però solamente l'antipasto.

Monza, sogno Icardi: le parole di Galliani

Il grande sogno del Monza è Mauro Icardi, giocatore ormai ai margini del progetto del Paris Saint-Germain, formazione con la quale ha trovato pochissimo spazio nel corso dell'ultima stagione. L'argentino il campionato italiano lo conosce bene per aver già indossato le maglie di Sampdoria e Inter, vincendo la classifica cannonieri nel 2018 (a pari merito con Immobile) con le sue 29 reti segnate. L'ingaggio dell'ex nerazzurro è tutt'altro che semplice, visto l'alto ingaggio percepito dal centravanti in Francia (circa dieci milioni di euro), ma a tenere uno spiraglio aperto è stato l'amministratore delegato biancorosso Adriano Galliani, che, a margine della premiazione per la promozione in A alla Regione Lombardia, ha così dichiarato: "Icardi? Sono giocatori che hanno stipendi e costi assolutamente fuori portata - ha dichiarato a margine della premiazione per la promozione in A di questa mattina alla Regione Lombardia - ma non ricordo di aver detto 'è impossibile'". Un colpo, però, che, almeno ad oggi, rimane di difficile realizzazione.

Ben più praticabile, per il reparto offensivo, è la pista che porta ad Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter reduce da una stagione, quella con la maglia dell'Empoli, in cui ha realizzato ben tredici reti. Per il centrocampo, invece, l'obiettivo è un altro interista, Stefano Sensi, per il quale la chiusura della trattativa potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.