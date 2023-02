Ancora guai per il talento della Juventus Ihattaren: arrestato in Olanda con l'accusa di violenza sull'ex fidanzata

Nuovi guai per Mohamed Ihattaren. Secondo quanto riferisce la stampa olandese è stato arrestato ieri ad Amsterdam, dove era rientrato nel suo giorno libero in occasione del suo compleanno. L'accusa è violenza nei confronti della ex fidanzata.

La polizia, secondo quanto appreso, avrebbe fatto irruzione per una perquisizione nella casa del 21enne calciatore di proprietà della Juventus. Per i media olandesi al momento risulta detenuto. La vicenda non avrebbe a che fare con il precedente arresto del novembre scorso per una storia di minacce.

Mohamed Amine Ihattaren, chi è

Mohamed Amine Ihattaren, classe 2002, è un calciatore olandese con cittadinanza marocchina che gioca centrocampista o attaccante ed è di proprietà della Juventus. Nel 2019 era stato inserito dall'Uefa tra i 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020, grazie alla sua rapidità di movimenti e alla sua capacità di svariare su tutto il fronte offensivo. Il suo passaggio in bianconero risale all'estate del 2021 dopo due stagioni da protagonista nel Psv Eidhoven.

La Juve l'ha girato in prestito alla Sampdoria, dove non ha giocato neppure un minuto e a gennaio 2022 è stato mandato in prestito all'Ajax. Le buone prestazioni con la squadra giovanile dei lancieri sembrano averlo rilanciato e ad aprile 2022 aveva anche debuttato in prima squadra nella finale di Coppa d'Olanda, ma a ottobre il club ha annunciato che non lo avrebbe riscattato e nel gennaio 2023 è tornato in bianconero. Il suo contratto con la Juventus scade nel 2025.

Ihattaren è stato profondamente segnato dalla morte del padre, di origine marocchina, avvenuta nell'ottobre del 2019. A settembre dello scorso anno si era fidanzato con la star di TikTok Yasmine, ma la coppia si è separata.

Prima dei Mondiali Wesley Sneijder, stella della nazionale olandese, aveva dichiarato di essere pronto ad aiutarlo per tornare in forma, ma poi aveva spiegato che Ihattaren non riusciva a concentrarsi completamente sul calcio. In Olanda, già prima di questo arresto, si era parlato dei suoi problemi con la criminalità organizzata. Il giocatore non si sarebbe potuto mettere a disposizione dell'Ajax per alcune minacce, compreso un incendio alla sua Porsche da 177mila euro. L'Ajax per questo non avrebbe esercitato l'opzione di riscatto. Questo è un altro brutto colpo per la carriera di questo talento del calcio olandese.