Il Forlì conferma quattro "senatori". Il Memorial Sirotti diventa un triangolare

Dopo alcuni volti nuovi arrivati qualche settimana fa in casa Forlì Calcio, la società di Viale Roma ha comunicato nella giornata di mercoledì ben quattro riconferme andando così a mantenere in parte l'ossatura cardine della squadra della stagione passata. Partendo dalle retrovie le scelte sono ricadute su Gabriele Masini terzino classe 1999 ex Sammaurese, Reggiana, Lentigione, Prato e Matelica...