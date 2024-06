Il Treviso si assicura l'attaccante esterno Niccolò Valenti

Ennesimo movimento in entrata per il Treviso che si è assicurato le prestazioni dell'attaccante esterno Niccolò Valenti, nella passata stagione 26 presenze e 5 gol con il Montecchio Maggiore. Toscano di Siena, classe 1991, ha giocato sempre in Serie D: Riccione, Matelica, SN Notaresco, Poggibonsi, Arzignano, L'Aquila e Cjarlins Muzane le tappe...