Nations League, out Immobile: al suo posto pronto Kean

L'attaccante della Lazio messo ko da un problema muscolare alla coscia destra: chiamata in arrivo per il bianconero

Si ferma Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, messo ko da un problema muscolare durante la gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Un infortunio che costringerà l'attaccante a saltare non solo la sfida di campionato contro il Bologna, ma anche gli impegni di Nations League (in programma tra il 6 ed il 10 ottobre) con la Nazionale di Roberto Mancini. Un ko al quale il commissario tecnico, già privo di Andrea Belotti, è pronto a porre rimedio chiamando in azzurro Moise Kean.

Italia, Immobile out per la Nations League: al suo posto Kean

Sarebbe infatti l'attaccante della Juventus il prescelto dal ct per sostituire Immobile, fin qui sempre al centro del progetto della sua Italia. Il bianconero, tornato a Torino in estate dopo le esperienze con Everton e Paris Saint-Germain, ha fin qui realizzato soltanto una rete in stagione, quella sul campo dello Spezia lo scorso 22 settembre. Un rendimento non eccelso, con Kean rimasto spesso inizialmente in panchina alla Vecchia Signora prima degli infortuni di Morata e Dybala, ma che sembrerebbe comunque bastato al giocatore per tornare a guadagarsi la fiducia di Mancini.