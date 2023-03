Auto "decolla" alla rotonda e sfonda una palestra: calciatore ex Serie A vivo per miracolo

Vivo per miracolo. Terribile incidente stradale per il centrocampista belga-marocchino Sofian Kiyine. L'ex talento di Venezia, Salernitana e Chievo, dopo aver colpito una rotonda a grande velocità, è decollato con la sua auto sfondando il muro di una palestra. Il giocatore stava viaggiando a velocità molto, molto sostenuta: secondo le prime ricostruzioni (ma le immagini le confermano in toto) il mezzo, a oltre 150km all'ora (difficile avere certezze su questo punto) avrebbe urtato una rotatoria nei pressi del palazzetto dello sport Louis Melin, situato all'ingresso della città di Flemalle.

Il suo attuale club (OH Leuven) ha comunicato che Kiyine non è in pericolo di vita e non sono rimaste coinvolte altre persone. L'incidente è avvenuto nei pressi di Liegi. Era a bordo da solo.

Di seguito il comunicato del Lovenio sulle condizioni del calciatore: "Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l'incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione".

Secondo i media marocchini, inoltre, il calciatore sarebbe già uscito dalla terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero stabili. C'è anche un video dell'incidente, che vi mostriamo qui di seguito. Impressionante l'immagine: Kiyine perde il controllo dell'auto che viene letteralmente sbalzata a cinque metri d'altezza.