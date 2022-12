Chi è Ines Rau, la fidanzata transgender di Mbappe

Il Mondiale in Qatar è stato vinto dall'Argentina di Messi, ma il talento che più ha brillato nella rassegna iridata è stato senza dubbio l'attaccante francese Kylian Mbappe. Il 24enne del Paris Saint Germain tiene molto alla sua privacy, ma con tutti i riflettori puntati su di lui era inevitabile che venisse scoperto per chi batte il suo cuore. Si chiama Ines Rau, modella transgender di 32 anni, con cui la stella della Francia avrebbe intrecciato una relazione: al momento non c'è nessuna ufficialità, ma i due non hanno mai fatto nulla per nascondersi. Tra le vacanze insieme e i post sui social, non mancano i segnali di grande feeling tra i Ines e Kylian, con la 32enne che in una recente intervista aveva parlato della loro situazione: "Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come che sono".

Chi è Ines Rau

nata a Nancy e cresciuta a Parigi, ma con origini nordafricane, a 16 anni Ines Rau ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico di cambio di sesso, ispirata dalla storia della vita della modella inglese trans Caroline "Tula" Cossey. Dopo l'operazione ha sempre vissuto come una donna, rivelando la sua identità di genere soltanto a 24 anni. Nel 2013 quando aveva 23 anni, ha posato per la prima volta nuda con Tyson Beckford per OOB, una rivista di lusso francese, poco dopo aver fatto coming out. Intrapresa la carriera di modella, ha poi lavorato per Nicole Miller, Alexis Bittar e Barneys New York. Nel 2017 è stata Playmate della rivista Playboy del mese di novembre 2017, divenendo la prima Playmate transgender a trovare spazio sulla celebre rivista statunitense.

La scoperta della femminilità, la difficile decisione di cambiare sesso, soprattutto in età così giovane, sono tappe di un percorso importante che Ines ha raccontato in un emozionante libro autobiografico intitolato "Femme". Tra le pagine del suo libro la modella si confida a cuore aperto: "Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto un lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna". Con Mbappe protagonista ai Mondiali, gli haters hanno preso di mira non soltanto il calciatore, ma anche la sua fidanzata, postando sui social commenti sgradevoli e insinuazioni di cattivo gusto. Frasi di poco conto, pronunciate da chi probabilmente non ha molto altro da fare. Mbappe non avrà vinto in Qatar, ma potrà consolarsi tra le braccia della sua amata.