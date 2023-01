Inter, chi rientra contro il Milan: il punto sugli infortunati

La Supercoppa italiana, per l'Inter, è un obiettivo da non lasciarsi scappare. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in campionato per 1-0 contro il Verona (decisiva la rete in apertura di Lautaro Martinez), cercheranno di avere la meglio sul Milan nella sfida di Riyad, in programma mercoledì 18 gennaio alle 20 italiane, per portarsi a casa il primo trofeo della stagione. Un match in cui Simone Inzaghi spera di recuperare di alcuni dei suoi big, rimasti ai box nelle ultime uscite a causa di problemi fisici.

Il punto sugli infortunati

Ormai pienamente recuperato è Nicolò Barella, che, dopo aver accusato un risentimento muscolare all'adduttore nel corso della sfida di Monza, è tornato a disposizione già contro il Verona, match nel quale è subentrato nel corso della ripresa a Mkhitaryan. L'ex Cagliari occuperà regolarmente il proprio posto in mezzo al campo a fianco dell'armeno e di Calhanoglu, che verrà nuovamente impiegato in cabina di regia. Marcelo Brozovic, infatti, è sì sulla via del recupero, ma al massimo, contro i rossoneri, potrà sedere in panchina per poi entrare a gara in corso in caso di necessità. Il croato, reduce da un problema muscolare, ha aumentato negli ultimi giorni i carichi di lavoro senza accusare particolari fastidi e procede quindi ormai sulla via del pieno recupero.

Ancora ai box, invece, Samir Handanovic, il quale, tuttavia, sarà al fianco della squadra per trasmettere la sua personalità e la sua esperienza in una sfida che si preannuncia quanto mai equilibrata. In dubbio, infine, la presenza di Romelu Lukaku: il belga è tornato a lavorare con i compagni ma non ha ancora risolto del tutto il problema al ginocchio sinistro che lo ha costretto ai box nelle ultime uscite. Simone Inzaghi deciderà soltanto dopo la rifinitura se convocarlo o meno: nel caso in cui Big Rom dovesse figurare nell'elenco dei convocati, potrebbe essere utilizzato dal tecnico come arma da sfruttare nei minuti finali.