Inter, chi rientra dopo la sosta: il punto sugli infortunati

Un periodo non certo dei più semplici, quello che sta vivendo l'Inter. I nerazzurri, nell'ultimo turno di serie A, sono stati superati a domicilio per 1-0 nel derby d'Italia dalla Juventus, incassando così la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza nelle ultime quattro gare. Una brusca frenata che, adesso, mette a rischio un posto tra le prime quattro: la formazione di Simone Inzaghi è infatti scivolata al terzo posto della classifica, con appena due punti di vantaggio sul Milan e tre sulla Roma. Al rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Lautaro e compagni saranno quindi chiamati a cambiare marcia.

Il punto sugli infortunati

Inzaghi, durante la pausa, spera di recuperare i giocatori rimasti ai box nelle ultime uscite per infortunio. Buone notizie arrivano sul conto di Alessandro Bastoni, out contro la Juventus per una distrazione alla coscia sinistra che lo ha costretto a saltare anche gli impegni di qualificazione agli Europei 2024 con la Nazionale di Roberto Mancini. Il difensore, salvo imprevisti, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo già da lunedì prossimo dopo il riposo programmato per il weekend. Discorso analogo per Federico Dimarco e Robin Gosens, reduci rispettivamente da un risentimento ai retti addominali e un problema al gemello mediale della gamba sinistra. Entrambi i giocatori, così come Bastoni, dovrebbero quindi essere regolarmente a disposizione per la sfida con la Fiorentina, in programma sabato 1 aprile a San Siro.

Discorso diverso, invece, per Milan Skriniar. Il difensore è alle prese con un problema alla schiena di maggior entità di quanto ritenuto inizialmente, tanto che ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale slovacca. Le sue condizioni, in questi giorni, sarebbero peggiorate, con il dolore che si sarebbe irradiato anche all'arto. Una situazione delicata quindi, che, probabilmente, costringerà Skriniar ad uno stop più lungo.