Inter, chi rientra contro lo Spezia: il punto sugli infortunati

Dare continuità alla vittoria ottenuta domenica scorsa con il Lecce. Questo l'obiettivo dell'Inter, che nella serata di venerdì farà visita allo Spezia nella gara valevole per la 26esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i nerazzurri saranno chiamati alla vittoria per blindare il secondo posto in classifica: Lautaro e compagni, al momento, viaggiano infatti con due punti di vantaggio sulla Lazio e tre sulla coppia formata da Roma e Milan. Conquistare l'intera posta in palio contro i liguri permetterebbe inoltre alla formazione di Simone Inzaghi di prepararsi al meglio alla sfida con il Porto, in programma martedì 14 e che, dopo la vittoria per 1-0 conquistata all'andata, metterà in palio il pass per i quarti di finale di Champions League.

Il punto sugli infortunati

Simone Inzaghi, nelle ultime uscite, ha dovuto fare a meno di Federico Di Marco, Joaquin Correa e Milan Skriniar. Tre giocatori dai quali giungono buone notizie: l'esterno sinistro, reduce da un affaticamento muscolare addominale, e l'attaccante argentino, ai box da settimane per una distrazione alla coscia destra, stanno infatti meglio e dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la trasferta del Picco, anche se entrambi dovrebbero partire inizialmente in panchina. Sulla via del recupero anche il difensore slovacco, il cui rientro, tuttavia, potrebbe slittare alla sfida Champions contro il Porto: l'ex giocatore della Sampdoria, dopo i problemi di lomboglutalgia accusati nei giorni scorsi, sta infatti tornando a lavorare in maniera graduale.

Nel caso in cui Skriniar non dovesse recuperare in tempo per la sfida di Spezia, Inzaghi, in difesa, potrebbe affidarsi nuovamente a Darmian, che lascerebbe il posto di esterno destro nel centrocampo a cinque nerazzurro a Dumfries. Insieme all'ex Torino Bastoni e Acerbi, ancora preferito a De Vrij.