Juventus, verso la fine dell'emergenza: il punto sugli infortunati

La pesante sconfitta incassata al "Maradona", con la Juventus, ora a -10 dalla vetta, travolta dal Napoli per 5-1, è ancora troppo fresca per essere dimenticata, ma Massimiliano Allegri ha comunque un motivo per tornare a sorridere. L'emergenza infortunati, che, nelle ultime gare, ha costretto il tecnico a scelte praticamente obbligate, sta infatti finalmente volgendo al termine, con diversi giocatori che sono pronti a tornare a disposizione già a partire dalla complicata partita di domenica prossima contro l'Atalanta di Gasperini, reduce dal roboante 8-2 inflitto alla Salernitana e costato il posto a Davide Nicola, esonerato dal club campano.

Verso la fine dell'emergenza, i giocatori prossimi al rientro

Le prime buone notizie per Allegri arrivano da Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Il serbo, che non scende in campo con la maglia della Juventus dallo scorso 25 ottobre in occasione del match di Champions League contro il Benfica, si è infatti finalmente lasciato alle spalle la fastidiosa pubalgia che lo tormentava ormai da settimane ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Analogo discorso per Paul Pogba, ancora in attesa della prima presenza ufficiale in stagione a causa di un problema al ginocchio e che è tornato a lavorare con i compagni nelle scorse ore. Entrambi mirano ad una convocazione per la partita contro l'Atalanta.

Sulla via del rientro anche Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado. L'ex terzino del Milan, reduce da una lesione al retto femorale della coscia destra, ha iniziato ad allenarsi parzialmente con i compagni così come il colombiano, costretto ai box nelle ultime uscite a causa di un problema al ginocchio sinistro. Da capire se i due saranno già disponibili per la sfida di Coppa Italia contro il Monza, ma verosimilmente, almeno per un posto tra i convocati, lo saranno per la gara di domenica contro la Dea.