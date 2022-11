Juventus, chi rientra contro l'Inter: il punto sugli infortunati

La stagione bianconera, fin qui, è stata disastrosa, con soltanto il settimo posto in campionato ed una prematura eliminazione già nella fase a gironi in Champions League, ma la partita contro l'Inter, sempre dal sapore particolare, potrebbe essere l'occasione giusta per rialzare la testa. La Juventus, "retrocessa" in Europa League dopo il flop europeo, affronterà i nerazzurri domenica 6 novembre allo Stadium in una sfida in cui Allegri potrebbe giocarsi buona parte del suo futuro. Un match importantissimo, in cui la Vecchia Signora potrà contare sul rientro di alcuni uomini chiave.

Il punto sugli infortunati

Sì, perché contro l'Inter Allegri ritroverà alcuni giocatori fondamentali dello scacchiere bianconero. A partire da Dusan Vlahovic, pronto a tornare dal primo minuto dopo il problema agli adduttori che lo ha tenuto fuori contro Lecce e Paris Saint-Germain. Ma la lista dei recuperati non si limiterà al serbo: la Juventus ritroverà infatti anche Gleison Bremer, reduce da tre settimane di stop in seguito alla lesione del bicipite femorale della coscia sinistra riportata nel derby con il Torino, ed Angel Di Maria, ormai recuperato dal problema muscolare alla coscia destra accusato nella trasferta di Haifa.

Allegri, inoltre, potrà contare su Danilo, out per squalifica contro il Psg, e Chiesa, il quale, dopo il debutto stagionale di mercoledì in Champions League, è pronto ad aumentare il proprio minutaggio contro i nerazzurri. Ancora fuori, invece, Moise Kean, alle prese con un'infiammazione al retto femorale della coscia destra, Leandro Paredes, Weston McKennie, Paul Pogba, Mattia De Sciglio, Iling e Kaio Jorge.