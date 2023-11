Juventus, chi rientrerà contro l'Inter: il punto sugli infortunati

Un vero e proprio scontro scudetto, quello che andrà in scena alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali all'Allianz Stadium. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da cinque vittorie consecutive e al momento seconda in classifica, ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, capolista del torneo con due lunghezze di vantaggio sulla Vecchia Signora. Una sfida, quindi, che metterà in palio tre punti pesantissimi e che potrebbe incidere profondamente sul morale delle due formazioni per il prosieguo del campionato.

Juventus, il punto sugli infortunati

Massimiliano Allegri cercherà di sfruttare la sosta per recuperare alcuni dei giocatori costretti ai box negli ultimi impegni a causa di problemi fisici. Ottimismo, in particolare, c'è per quanto riguarda Timothy Weah ed Alex Sandro: sia lo statunitense che il brasiliano, reduci da infortuni di natura muscolare, dovrebbero infatti tornare a disposizione per il match contro l'Inter, almeno per un posto in panchina. Più difficile, invece, che possa essere della sfida Danilo, alle prese con una lesione muscolare che lo costringerà ancora per diversi giorni a seguire un programma di lavoro personalizzato.

Incertezza, infine, sul conto di Manuel Locatelli. Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale azzurra a causa di una costola fratturata e le sue condizioni saranno rivalutate soltanto la prossima settimana. Se l'ex milanista non dovesse farcela, non è da escludere l'impiego dal primo minuto in cabina di regia di Nicolussi Caviglia.