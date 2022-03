Juventus, chi rientra contro l'Inter: il punto sugli infortunati

Una partita che, in caso di vittoria, potrebbe permettere alla Juventus di sperare ancora nel sogno scudetto. I bianconeri, reduci in campionato da quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali conquistata contro la Salernitana, ospiteranno domenica 3 aprile all'Allianz Stadium l'Inter, formazione che occupa il terzo posto della classifica con un punto di vantaggio sulla Vecchia Signora (i nerazzurri, però, hanno fin qui giocato una gara in meno). Un match in cui gli uomini di Massimiliano Allegri andranno a caccia dell'intera posta in palio per scavalcare gli uomini di Simone Inzaghi e per rimanere in scia del Milan capolista, al momento a +7.

La Juventus, nel caso di successo contro l'Inter, potrebbe poi sfruttare il calendario favorevole (Cagliari, Bologna, Sassuolo, Venezia e Genoa nelle successive cinque gare) per tentare di arrivare al rush finale di stagione con ancora in mano qualche speranza tricolore.

Juventus, il punto sugli infortunati in vista dell'Inter

Chiaro, quindi, che la partita contro i nerazzurri assume un'importanza che va oltre i tre punti, con Allegri che spera di poter recuperare alcuni dei suoi uomini migliori. E buone notizie, in questo senso, arrivano dall'infermeria: Bonucci e Chiellini sono ormai pienamente recuperati e si candidano per un posto dal primo minuto per la sfida di domenica, Locatelli ha smaltito il Covid ed anche Vlahovic, costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale serba per un problema all'inguine, è sulla via del pieno recupero. Contro l'Inter, inoltre, potrebbero tornare a disposizione anche Alex Sandro e Zakaria, con Allegri che potrebbe così contare sull'intera rosa, eccezion fatta per i lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge.