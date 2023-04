Juventus, chi rientra contro la Lazio: il punto sugli infortunati

Archiviata la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, terminata 1-1 ed in cui a tenere banco è stata la vicenda Lukaku, per la Juventus è già tempo di pensare al prossimo impegno. I bianconeri, nella giornata di sabato 8 aprile, faranno infatti visita alla Lazio in quella che potrebbe essere una sfida decisiva in chiave Champions. La formazione di Massimiliano Allegri, malgrado i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, si trova infatti a sole 6 lunghezze di distanza dal quarto posto, occupato a pari merito da Inter e Roma. I biancocelesti, invece, occupano la seconda posizione e, insieme proprio alla Juventus, sono al momento una delle formazioni più in forma dell'intero torneo. Cogliere un risultato positivo anche contro gli uomini di Sarri potrebbe quindi dare ulteriore slancio alla Vecchia Signora, reduce, in campionato, da tre vittorie consecutive.

Il punto sugli infortunati

Per la prima volta in stagione, Massimiliano Allegri, in occasione del match contro la Lazio, potrebbe avere l'intera rosa a disposizione, eccezion fatta ovviamente per Moise Kean, fermato per un turno dal giudice sportivo. Contro l'Inter, in Coppa Italia, si era già rivisto in campo Arkadiusz Milik dopo uno stop lungo due mesi e, contro i biancocelesti, potrebbero tornare nell'elenco dei convocati anche Leonardo Bonucci e Paul Pogba: i due, dopo gli acciacchi accusati nelle scorse settimane, sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo mostrando incoraggianti segnali di crescita. Arruolabili anche Alex Sandro, al quale il tecnico, nel match con i nerazzurri, ha preferito Gatti, autore di una prova di spessore, e Chiesa, che sta gradualmente migliorando dalla tendinite che lo ha messo alla prova nell'ultimo periodo.