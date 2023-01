Juventus, chi rientra contro il Monza: il punto sugli infortunati

La pesante penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze condizionerà la stagione della Juventus, adesso scivolata a metà classifica. I bianconeri, reduci dal pareggio interno per 3-3 contro l'Atalanta, avranno infatti bisogno di una seconda metà di torneo dai ritmi forsennati per cercare di strappare un posto in Europa nella prossima stagione. Ecco perché quindi, per la formazione di Massimiliano Allegri, ogni partita diventa determinante per il proprio futuro. Ed ecco anche perché il tecnico spera di poter tornare a contare su alcuni dei suoi elementi più importanti nelle prossime sfide.

Il punto sugli infortunati

Le attenzioni, in particolare, sono tutte concentrate su Dusan Vlahovic e Paul Pogba: il primo non scende in campo con la maglia della Juventus dallo scorso 25 ottobre in occasione del match di Champions League contro il Benfica, mentre il secondo, ancora, non ha neanche debuttato nel corso di questa stagione. Entrambi, tuttavia, sembrano aver smaltito i rispettivi problemi (la pubalgia il serbo, il problema al ginocchio il francese) e potrebbero tornare a disposizione, almeno per un posto in panchina, per la partita contro il Monza, in programma all'Allianz Stadium domenica 29 gennaio. Allegri, sul loro conto, scioglierà però ogni dubbio soltanto a ridosso della sfida.

Chi sarà invece costretto nuovamente ai box è Leonardo Bonucci, alle prese da metà dicembre con un problema al tendine dell'adduttore lungo. Per rivedere in campo il difensore occorrerà un po' più di pazienza, con il rientro previsto non prima di febbraio.