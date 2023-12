Juventus, chi preoccupa Allegri in vista del Napoli: il punto sugli infortunati

Una vittoria soffertissima, conquistata soltanto in extremis grazie al gol di Gatti, ma pesantissima. La Juventus, nell'ultima giornata di campionato, ha espugnato l'U-Power di Monza per 1-2 mantenendosi a -2 dall'Inter capolista, che ha travolto al Maradona per 0-3 il Napoli. Un successo che ha ribadito le ambizioni scudetto dei bianconeri, non certo spettacolari in campo, ma estremamente cinici. Per tenere il passo degli uomini di Simone Inzaghi, la Vecchia Signora non può però permettersi rilassamenti, cercando di cogliere il massimo da ogni impegno. A partire da quello, delicato, del prossimo venerdì, quando allo Stadium arriverà il Napoli in cerca di riscatto dopo il ko con l'Inter. Un impegno nel quale Massimiliano Allegri rischia di dover fare i conti ancora una volta con un'infermeria in emergenza.

Sicuri assenti saranno i lungodegenti Mattia De Sciglio e Timothy Weah, per i quali bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima di rivederli in campo. A rischio, poi, anche Alex Sandro e Manuel Locatelli, che, nella seduta odierna di allenamento, hanno lavorato soltanto in parte insieme al resto della squadra. Il brasiliano, in particolare, ha svolto soltanto il riscaldamento con i compagni prima di spostarsi su un altro campo per proseguire nel suo lavoro personalizzato, mentre il centrocampista si è allenato col gruppo a fasi alterne senza però prendere parte alla partitella finale. Out anche Daniele Rugani, alle prese con un attacco influenzale. Tre situazioni che lo staff bianconero monitorerà in questi giorni che precederanno l'impegno contro il Napoli.

In netta crescita, invece, la condizione di Danilo, che si è rivisto in campo a Monza nella ripresa dopo qualche settimana di stop. Il difensore brasiliano adesso sta bene e contro gli azzurri di Walter Mazzarri, verosimilmente, farà parte della formazione iniziale.