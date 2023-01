Juventus, quando rientrano gli infortunati

Otto vittorie di fila in campionato, tutte senza subire reti. È una Juventus che viaggia a mille, quella che Massimiliano Allegri è riuscito a costruire dopo un inizio di stagione complicato. I bianconeri, grazie a questa lunga striscia positiva, sono riusciti a risalire fino alla seconda posizione della classifica (a pari merito con il Milan), a -7 dal Napoli capolista, prossimo avversario della Vecchia Signora. E tutto questo malgrado una lunga lista di indisponibili che hanno decimato l'organico a disposizione del tecnico, costretto, il più delle volte, a scelte praticamente obbligate.

Il punto sugli infortunati

Nell'ultima gara contro l'Udinese, vinta per 1-0 grazie ad una rete nel finale di Danilo, la Juventus non ha potuto contare su Bremer, Vlahovic, Cuadrado, Pogba, Bonucci e De Sciglio. Tra questi soltanto il primo potrà tornare a disposizione per il big match del Maradona, mentre per gli altri occorrerà un po' più di pazienza. Pogba, che in stagione ancora non si è visto, dovrà attendere fine gennaio per essere quanto meno inserito nell'elenco dei convocati, così come entro fine mese è previsto il rientro di Leonardo Bonucci, alle prese con un'infiammazione del tendine dell'adduttore lungo, e Mattia De Sciglio, che sta recuperando da una lesione al retto femorale della coscia destra.

Vicino al rientro, invece, Juan Cuadrado. Il colombiano, reduce da un fastidio al ginocchio sinistro, potrebbe tornare a lavorare con il gruppo nel fine settimana, mettendosi quindi a disposizione per la gara di Coppa Italia del 19 gennaio contro il Monza. Ancora incertezza, infine, per quanto riguarda Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, alle prese con una fastidiosa pubalgia, non scende in campo con la maglia bianconera dallo scorso 25 ottobre in occasione della sfida di Champions League contro il Benfica e, in queste settimane, si sta alternando tra lavoro sul campo e palestra. Al momento, tuttavia, l'ex viola non dà ancora opportune garanzie e la data del suo rientro rimane un'incognita.