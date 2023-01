Juventus, chi rientra contro l'Udinese: il punto sugli infortunati

Vuole l'ottava vittoria consecutiva, la Juventus. I bianconeri, che hanno iniziato il loro 2023 espugnando per 1-0 lo Zini di Cremona grazie ad un calcio di punizione nel finale di Milik, andranno a caccia di una nuova affermazione contro l'Udinese nella gara in programma all'Allianz Stadium sabato 7 gennaio alle 18 e valevole per al 17esima giornata di serie A. Gli uomini di Massimiliano Allegri, al momento, si trovano al terzo posto della classifica, a -7 dal Napoli capolista, sconfitto nell'ultimo turno dall'Inter. E proprio i partenopei saranno il prossimo avversario della Juventus dopo la sfida con l'Udinese: ecco perché, quindi, conquistare la vittoria contro i friulani sarebbe determinante per presentarsi al meglio allo scontro diretto.

Di Maria pronto al rientro

Per la sfida contro l'Udinese Allegri ritroverà Angel Di Maria, rimasto ai box con la Cremonese a causa di una contusione. L'argentino probabilmente non verrà rischiato dal primo minuto dal tecnico, ma si candida per dare il proprio apporto a gara in corso. Chi invece troverà spazio nella formazione iniziale è Adrien Rabiot, subentrato nella ripresa a Cremona dopo le fatiche Mondiali. Il francese, anche allo Zini, ha dimostrato ancora una volta la sua importanza nello scacchiere bianconero e gode della totale fiducia del tecnico. Verso una maglia dall'inizio anche Alex Sandro, mentre Chiesa dovrebbe entrare nuovamente dalla panchina per fare le prove generali in vista del big match di Napoli. Ancora out Vlahovic, Cuadrado, Bonucci, Pogba e De Sciglio.