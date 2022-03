Juventus, chi rientra contro il Villarreal: il punto sugli infortunati

Vuole i quarti di finale di Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci da tre affermazioni consecutive in campionato, l'ultima delle quali conquistata sul campo della Sampdoria, ospiteranno nella serata di mercoledì 16 marzo all'Allianz Stadium il Villarreal di Emery nel ritorno degli ottavi della massima competizione continentale. Un match in cui la Vecchia Signora, dopo l'1-1 della sfida di andata, dovrà andare a caccia della vittoria per staccare il pass per il turno successivo (i gol in trasferta, da questa edizione, non valgono infatti più "doppio"). Per farlo, Allegri spera di poter tornare a contare su alcuni dei suoi uomini chiave al momento ai box per infortunio.

Juventus, il punto sugli infortunati in vista del Villarreal

Per la partita contro il Villarreal la Juventus potrebbe ritrovare due pedine fondamentali del proprio scacchiere: nell'elenco dei convocati dovrebbero infatti figurare i nomi di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, che si sono ormai lasciati alle spalle i rispettivi problemi fisici. Difficile, però, che Allegri decida di lanciare i due fin dal primo minuto, anche se il difensore, vista la sua lunga esperienza internazionale, potrebbe essere un'arma da sfruttare in una sfida così delicata. L'argentino, invece, potrebbe trovare spazio a gara in corso, soprattutto nel caso in cui la Juventus fosse chiamata ad andare alla ricerca del gol vittoria.

Niente da fare invece per Leonardo Bonucci, che mira a rimettersi a disposizione per la gara di campionato di domenica prossima contro la Salernitana, e Denis Zakaria, che non sarà arruolabile prima di due settimane. Non saranno ovviamente disponibili neanche Weston McKennie, Federico Chiesa e Kaio Jorge, per i quali la stagione è già finita, anche se il centrocampista statunitense coltiva qualche speranza di rientrare per gli ultimi impegni stagionali.