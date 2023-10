Juventus, chi rientra dopo la sosta: il punto sugli infortunati

Il caso Fagioli, con il centrocampista indagato insieme a Tonali e Zaniolo (ma l'indagine potrebbe ulteriormente allargarsi nelle prossime ore) dalla procura di Torino per scommesse illegali, ha scosso l'ambiente bianconero in questi giorni, ma la Juventus, già turbata dalla positività al doping di Pogba, è chiamata a non lasciarsi distrarre in vista della ripresa del campionato. La formazione di Massimiliano Allegri, dopo il weekend di pausa per gli impegni delle Nazionali, sarà infatti attesa dal big match di San Siro contro il Milan: una sfida fondamentale per capire quali possano essere le reali ambizioni della Vecchia Signora in questa stagione. E per la quale il tecnico spera di poter tornare a contare su alcuni dei suoi uomini migliori.

L'attenzione dello staff bianconero, in particolare, è concentrata sulle condizioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il serbo, costretto a saltare le ultime due gare di campionato per un problema alla schiena, ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo alla Continassa e procede verso il pieno recupero. Se non dovessero sorgere ulteriori intoppi, l'ex giocatore della Fiorentina riprenderà regolarmente il suo posto al centro dell'attacco bianconero. Chiesa, invece, è attualmente in ritiro a Coverciano con la Nazionale, con la quale spera di poter scendere in campo nella sfida contro l'Inghilterra di martedì 17 ottobre. In quel caso, sarebbe da considare anche lui pienamente recuperato. Buone notizie anche sul conto di Alex Sandro, ai box da qualche settimana a causa di un infortunio al bicipite femorale: il difensore sta molto meglio e dovrebbe tornare a disposizione per il match di San Siro.

Chi invece si è fermato è Danilo, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo della partita Brasile-Venezuela, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il capitano bianconero ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni dovranno essere valutate dallo staff.