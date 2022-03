Juventus, quando rientrano gli infortunati: la situazione

Buon momento di forma per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, con la vittoria per 1-0 contro lo Spezia nell'ultimo turno, hanno conquistato il quattordicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Un ruolino di marcia che ha permesso a Vlahovic e compagni di tornare a coltivare qualche speranza scudetto, con la vetta, attualmente occupata dal Milan, oggi distante sette lunghezze. Per continuare nella rimonta verso le sfere altissime della classifica, la Vecchia Signora ha però bisogno di recuperare qualche giocatore di quelli attualmente ai box: la Vecchia Signora, nelle ultime settimane, ha infatti dovuto fare i conti con numerosi infortuni, che hanno ridotto all'osso la rosa a disposizione di Allegri.

Juventus, il punto sugli infortunati

I bianconeri dovranno fare a meno fino al termine della stagione di Chiesa, che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nella partita contro la Roma dello scorso 9 gennaio, McKennie, alle prese con la frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro riportata nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, e Kaio Jorge, costretto all'intervento chirurgico dopo la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro accusata durante la partita con la formazione Under 23 contro la Pro Patria.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Allegri dovrebbe tornare ad avere a disposizione già per la partita di sabato prossimo contro la Sampdoria Mattia De Sciglio, reduce da qualche problema al ginocchio. Il tecnico dovrà invece probabilmente attendere il match contro il Villarreal per tornare a contare su Alex Sandro e Dybala. Tempi ancora più lunghi, infine, per Bonucci, Chiellini e Zakaria, che mirano a rimettersi a disposizione per la partita contro l'Inter in programma ad inizio aprile.