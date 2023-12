Milan, chi rientra con l'Atalanta: il punto sugli infortunati

Dare continuità alle ultime due vittorie ottenute contro Fiorentina e Frosinone. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 9 dicembre, alle 18, farà visita al Gewiss Stadium all'Atalanta. Un match fondamentale per capire se i rossoneri, dopo le difficoltà delle scorse settimane, siano definitivamente "guariti": cogliere i tre punti a Bergamo, contro un avversario che sta attraversando sì un momento non semplice (appena un punto raccolto nelle ultime quattro partite) ma sempre temibile, permetterebbe infatti alla formazione di Stefano Pioli di lasciarsi alle spalle la crisi e di rilanciare le proprie ambizioni, anche in chiave scudetto (la testa della classifica, al momento occupata dall'Inter, dista oggi sei lunghezze). Chiaro, quindi, che quella sul campo della Dea sia una gara quasi spartiacque per il Diavolo.

Il punto sugli infortunati

Il tecnico Stefano Pioli, negli ultimi impegni, ha dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza, soprattutto in difesa. Con il Frosinone, infatti, mancavano Thiaw, Kalulu, e Pellegrino e Kjaer e la situazione pare destinata a non cambiare neanche per il match di Bergamo: per i primi tre infatti i tempi di recupero sono ancora lunghi, mentre il danese, che sta gradualmente tornando ad allenarsi sul campo, dovrebbe tornare a disposizione soltanto per la gara di Champions League contro il Newcastle. In caso di forfait, probabile che ci sia nuovamente spazio per Hernandez nel ruolo di centrale, con Florenzi a sinistra.

Situazione analoga per Rafael Leao, che ha svolto un allenamento personalizzato a Milanello. Il portoghese è clinicamente guarito dalla lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, ma difficilmente verrà rischiato da Pioli contro l'Atalanta, almeno dal primo minuto. I rossoneri, infatti, non vogliono rischiare eventuali ricadute, a maggior ragione alla vigilia di una sfida, quella con il Newcastle, decisiva per il prosieguo della stagione.