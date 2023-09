Milan, gli indisponibili per Cagliari: il punto sugli infortunati

Dopo i tre punti conquistati con il Verona, che hanno permesso di lasciarsi alle spalle le delusioni per il duro ko contro l'Inter ed il pareggio in Champions League contro il Newcastle, il Milan punta a conquistare la seconda vittoria consecutiva nella gara di Cagliari, in programma mercoledì 27 settembre alle 18.30 all'Unipol Domus e valevole per la sesta giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui il tecnico Stefano Pioli dovrà tuttavia fare i conti con le assenze: diversi, infatti, i giocatori che non saranno disponibili per il match in Sardegna.

Il punto sugli infortunati

Partiamo dalla situazione di Mike Maignan, il quale, nella sfida di Champions con il Newcastle, ha accusato un risentimento al flessore. Il portiere francese è sulla via del completo recupero, ma non è stato convocato per la partita di Cagliari: l'obiettivo è averlo al 100% per il big match di sabato prossimo contro la Lazio. Out anche Jovic, che rimarrà a Milanello ad allenarsi per ritrovare la migliore condizione.

Assenza pesante, poi, in mezzo al campo: Rade Krunic ha infatti accusato un problema al flessore della coscia destra nel corso della gara con il Verona e dovrebbe rimanere ai box per circa un mese. Sempre indisponibili anche Kalulu, alle prese con una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra, ed i lungodegenti Bennacer e Caldara, per i quali il rientro in campo è previsto rispettivamente per la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Pienamente recuperati, invece, Calabria ed Hernandez.