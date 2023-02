Milan, chi rientra contro la Fiorentina: il punto sugli infortunati

La crisi di inizio anno sembra ormai definitivamente alle spalle ed il Milan, nelle ultime settimane, ha ripreso a correre. I rossoneri, dopo un avvio di 2023 da dimenticare, sono riusciti ad invertire la tendenza raccogliendo quattro vittorie consecutive contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, partite tutte chiuse dagli uomini di Pioli a porta inviolata. Un rendimento che ha permesso al Diavolo di agguantare al secondo posto della classifica l'Inter, sconfitta a sorpresa nell'ultimo turno dal Bologna. Adesso, prima della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, per Giroud e compagni c'è alle porte l'impegno del Franchi contro la Fiorentina.

Il punto sugli infortunati

Per la trasferta in terra toscana Pioli potrebbe finalmente contare sull'intera rosa a disposizione. Dopo i rientri di Ibrahimovic, che contro l'Atalanta ha fatto il proprio debutto stagionale, e di Maignan, tornato tra i pali dopo cinque mesi di assenza, contro i viola potrebbero essere arruolabili anche Alessandro Florenzi, fermo da settembre per un grave infortunio al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra, Davide Calabria, reduce da un problema all'anca, e Ismael Bennacer, costretto ai box nelle ultime settimane da un infortunio muscolare alla coscia. L'ex giocatore del Paris Saint-Germain è tornato ad allenarsi con il resto della squadra già da diversi giorni e punta alla convocazione contro la Fiorentina, mentre il capitano ed il centrocampista algerino dovrebbero tornare in gruppo alla ripresa degli allenamenti a Milanello, fissata per domani mercoledì 1 marzo. Tutti e tre, tuttavia, dovrebbero partire dalla panchina contro gli uomini di Vincenzo Italiano per evitare pericolose ricadute.