Milan, chi rientra contro la Lazio: il punto sugli infortunati

Dimenticare la pesante debacle subita contro l'Inter, costata l'eliminazione dalla Coppa Italia, e riprendere il cammino in campionato. Questo l'obiettivo del Milan, che domenica sera, nella gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, farà visita alla Lazio. Un match in cui i rossoneri, attualmente al comando della classifica con due punti di vantaggio sull'Inter (che però ha una partita da recuperare), saranno chiamati a conquistare l'intera posta in palio per difendere il primato in vista del rush finale.

Milan, il punto sugli infortunati

Dall'infermeria, nel frattempo, non arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un problema al ginocchio sinistro, si sta infatti ancora allenando a parte ed è praticamente certa la sua assenza nella sfida dell'Olimpico. Sta invece meglio Ante Rebic, che aveva accusato un problema prima della partita contro l'Inter: il croato, contro la Lazio, dovrebbe sedere in panchina. Tornerà a disposizione anche Alessio Romagnoli, che non dovrebbe però trovare spazio nella formazione titolare: la coppia centrale di difesa, salvo sorprese, dovrebbe infatti essere composta da Tomori e Kalulu.