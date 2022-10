Infortunati Milan, chi rientra contro il Monza

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che, nella serata di ieri, domenica 16 ottobre, ha espugnato il Bentegodi di Verona per 1-2 grazie alla rete nel finale di Tonali. Un successo che ha permesso ai rossoneri di staccare Lazio e Udinese (che hanno pareggiato per 0-0 nello scontro diretto) al terzo posto della classifica e di rimanere in scia di Napoli, primo a +3 dal Diavolo, e Atalanta, seconda a +1. Gli uomini di Stefano Pioli, nell'anticipo di sabato prossimo, cercheranno il poker contro il Monza di Raffaele Palladino, sconfitto nell'ultimo turno dall'Empoli dopo tre affermazioni di fila.

Il punto sugli infortunati

Per la sfida contro i brianzoli, il Milan potrebbe tornare ad avere a disposizione alcuni dei suoi uomini fondamentali. Sulla via del pieno recupero ci sono infatti Mike Maignan, fuori da quasi un mese a causa di un problema muscolare al polpaccio sinistro, Simon Kjaer, reduce da una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, e Charles De Ketelaere, out negli ultimi impegni a causa di un risentimento muscolare. Il portiere francese riprenderà il suo posto tra i pali al posto di Tatarusanu, mentre il difensore danese potrebbe essere schierato al centro della difesa al fianco di Tomori con Kalulu nella posizione di terzino destro. Il fantasista belga, invece, si contenderà una maglia sulla trequarti con Brahim Diaz, il cui rendimento, nelle ultime settimane, è andato in crescendo. Ancora out invece Calabria (che si rivedrà soltanto nel 2023) e Saelemaekers, oltre ai lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic.