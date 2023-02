Milan, chi rientra contro il Torino: il punto sugli infortunati

Il momento, per il Milan, è di quelli delicati. I rossoneri, superati dall'Inter nel derby di domenica scorsa, sono reduci complessivamente da quattro sconfitte consecutive e da appena una vittoria conquistata in questo 2023. Un trend che ha fatto precipitare la formazione di Pioli al quinto posto della classifica, a ben 18 lunghezze di distanza dal Napoli capolista con i sogni di scudetto bis definitivamente archiviati. Per non rischiare di compromettere anche la corsa Champions, il Diavolo è chiamato a rialzare subito la testa, a partire dalla gara contro il Torino, in programma a San Siro venerdì 10 febbraio.

Il punto sugli infortunati

Un match, quello con i granata, per il quale Pioli spera di recuperare alcuni dei suoi uomini. A partire da Fikayo Tomori, out da un paio di settimane a causa della lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra riportata nel corso della sfida con la Lazio. Il difensore francese non avverte più dolore e, in caso di esito positivo degli esami, sarà convocato per la gara contro i granata. In ogni caso l'ex Chelsea non verrà rischiato dal primo minuto per evitare pericolose ricadute. In panchina, per la prima volta in stagione, potrebbe sedersi anche Zlatan Ibrahimovic, che, in questi giorni, ha iniziato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Una presenza, in questo caso, più simbolica che altro, in quanto lo svedese difficilmente verrà impiegato nel corso dei novanta minuti.

Ancora ai box, invece, Ismael Bennacer e Mike Maignan, alle prese rispettivamente con una lesione al bicipite femorale della gamba destra ed un problema al polpaccio. L'algerino ed il francese tenteranno di mettersi a disposizione per la gara contro il Tottenham, in programma martedì 14 febbraio e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Missione però non semplice, con lo staff che, in caso di mancanza di assolute garanzie, eviterà di impiegare i due giocatori per evitare ricadute.