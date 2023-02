Milan, verso la fine dell'emergenza: il punto sugli infortunati

Momento positivo per il Milan, che, dopo la profonda crisi di inizio anno, ha raccolto tre vittorie consecutive (tutte per 1-0) con Torino, Tottenham e Monza. Risultati che hanno permesso ai rossoneri di ritrovare un po' di morale, lasciandosi alle spalle la depressione che aveva fatto seguito, in particolare, alle due sconfitte (prima in Supercoppa e poi in campionato) nei derby con l'Inter. Ma Pioli, oltre a questo, ha anche un altro motivo per sorridere: l'emergenza infortuni che ha caratterizzato le ultime settimane sembra infatti finalmente volgere al termine, con il tecnico che potrebbe presto tornare a contare sull'intera rosa a disposizione.

Il punto sugli infortunati

Partiamo da Mike Maignan, out ormai dallo scorso settembre a causa di un problema al polpaccio. Il rientro in campo del portiere francese è più volte slittato, ma stavolta si intravede finalmente la reale luce in fondo al tunnel. L'ex Lille, nei prossimi giorni, tornerà a lavorare almeno parzialmente con la squadra e potrebbe tornare nell'elenco dei convocati in occasione della gara contro la Fiorentina, in programma il 4 marzo. E proprio con i viola Maignan potrebbe fare le prove generali in vista del successivo impegno con il Tottenham, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Discorso analogo per Davide Calabria, reduce da un problema muscolare all'anca: anche il difensore rientrerà nell'elenco dei convocati tra la sfida con i toscani e quella con gli Spurs.

Chi potrebbe rivedersi già domenica prossima con l'Atalanta, invece, è Ismael Bennacer, costretto ai box nelle ultime settimane da un problema muscolare alla coscia. Il centrocampista sta meglio ed in questi giorni dovrebbe riaggregarsi al gruppo: se ciò dovesse accadere, dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la gara con la Dea. Infine capitolo Florenzi: l'ex Psg si allena ormai da giorni con il gruppo, ma il lungo stop da cui è reduce (il giocatore è fermo da settembre) impone una particolare cautela prima di gettarlo nuovamente nella mischia.