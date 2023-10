Infortunati Napoli, buone notizie per Garcia

Garcia resta in sella con De Laurentiis al fianco, anche negli allenamenti, per provare a risollevare un Napoli alla ricerca della continuità e soprattutto di vittorie che rialzino il morale della truppa e allontanino l'esonero del tecnico. Fallito l'assalto a Conte, il presidente ha deciso di continuare con l'attuale allenatore che però ha un mese di tempo, fino alla sosta, per dimostrarsi all'altezza del compito, altrimenti verrà allontanato e già si fanno i nomi dei sostituti con Tudor in pole position.

Il punto sugli infortunati del Napoli

Il gruppo lavora senza i Nazionali per iniziare a preparare una settimana molto delicata che già potrebbe decidere una fetta di stagione. Il Napoli infatti giocherà sabato a Verona, poi sfiderà l'Union Berlino in Champions League martedì 24 ottobre e infine domenica 29 si troverà davanti il Milan in campionato. Un trittico non semplice in cui Garcia si gioca buona parte della panchina, per sua fortuna con qualche pedina in più.

La situazione degli infortunati del Napoli sta migliorando di giorno in giorno, Gollini è tornato ad allenarsi con il gruppo oggi ed è quindi recuperato, Rrahmani dovrebbe rientrare contro l'Hellass e anche Juan Jesus è in rampa di lancio. Il brasiliano lavora già in parte con i compagni, segno evidente che l'infortunio è quasi un ricordo, da qui alla prossima gara ci sono ancora dieci giorni e tutto fa pensare che potrà tornare in campo.