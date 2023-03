Infortuni Atalanta, chi torna dopo la sosta

La rimonta con l'Empoli ha spezzato il sortilegio che vedeva l'Atalanta senza vittoria da quattro gare di fila in campionato, tre sconfitte e un pareggio. Un momento difficile che però non ha spento la fiamma della speranza di tornare in Champions League l'anno prossimo. I continua rallentamenti di Milan, Inter e Roma mantengono in corsa la Dea che oggi deve recuperare solo tre punti al Milan quarto e impegnato almeno fino a metà aprile anche in Champions League.

Infortuni Atalata, le condizioni di Koopmeiners e Djimsiti

Servirà un filotto di vittorie, iniziando da Cremonese e Bologna, le prime due avversarie dopo lo stop per le Nazionali, per continuare a credere nel sogno. Gasperini non vuole lasciare nulla di intentato ma sa che dovrà avere tutta o quasi la rosa a disposizione per poter competere con le altre pretendenti. E così la sosta potrebbe essere arrivata nel momento giusto dal punto di vista degli infortuni.

La luce del centrocampo bergamasco, Teun Koopmeiners, è al momento fermo ai box per un problema muscolare che gli ha fatto saltare Napoli ed Empoli. L'olandese però nel giro di dieci giorni dovrebbe avre recuperato e potrebbe tornare titolare allo Zini contro la Cremonese. Speranza che ha anche Djimsiti, assente nell'ultima gara di campionato, e pronto a ristabilirsi per tornare protagonista proprio al ritorno dalla sosta per le Nazionali. A questo punto l'unico assente sarà Hateboer che dopo il brutto infortunio al ginocchio ha concluso la sua stagione con ampio anticipo.