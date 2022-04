Atalanta, verso il Lipsia: speranza Djimsiti, ma in tre saranno out

Giovedì è la notte delle notti per l’Atalanta che sfida il Lipsia per provare a conquistare l’accesso alla semifinale di Champions League dopo l’1-1 dell’andata. La regola del gol in trasferta non vale più, ma la prestazione in Germania ha fatto capire a tutti che la Dea può farcela. Gasperini inizia a studiare la formazione che ancora una volta non potrà però essere quella “tipo”.

Atalanta-Lipsia: tre infortunati per la Dea

La prima notizia che arriva dal quartier generale bergamasco è che Djimsiti potrebbe rientrare a tempo di record ed essere addirittura titolare. Il problema alla spalla accusato un paio di settimane fa sembra essere smaltito, oggi ha lavorato in parte in gruppo e potrebbe stringere i denti anche perché il suo rientro sarebbe una vera e propria manna. L’Atalanta infatti dovrà rinunciare ancora a capitan Toloi rientrato con il Sassuolo ma di nuovo ai box per un problema muscolare. L’azzurro lascerà così sguarnito un reparto che al momento a pieno regime ha solo Demiral, Palomino e il giovane Scalvini.

I problemi però non finiscono qui, a centrocampo non ce la fa Remo Freuler, infortunatosi proprio nel primo match con il Lipsia. Lo svizzero, colonna della Dea, verrà con ogni probabilità sostituito da Koopmeiners che tornerà nel ruolo naturale di centrocampista centrale. Oggi si è fermato ancora Maehle, il danese è stato operato di appendicite e non solo salterà la sfida con i tedeschi ma anche quella con il Verona.

Non sarà quindi la migliore delle formazioni possibili tra difesa e centrocampo, mentre in attacco Zapata ha messo minuti nelle gambe nelle ultime gare, Muriel ha segnato due gol nelle ultime due partite, e tutti gli altri, tranne Ilicic, sono a disposizione.