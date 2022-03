Atalanta, l’emergenza attacco è quasi finita

Obiettivo quarto posto e passaggio del turno in Europa League. Marzo sarà un mese ricco di sfide da non sbagliare per l’Atalanta, partendo da quella di sabato contro la Roma che farà da antipasto al super match europeo con il Bayer Leverkusen. I tedeschi sono terzi in Bundesliga, hanno un attacco atomico e una difesa scricchiolante, la sensazione è che il doppio confronto sarà molto divertente ed equilibrato.

L’Atalanta recupera Muriel

Gasperini spera di poter affrontare i prossimi confronti tornando all’antico, cioè con un centravanti di razza davanti a due trequartisti, modulo che ha fatto le fortune della Dea ma inutilizzabile recentemente visti gli infortuni di Zapata e Muriel. Il primo è out ancora per un lungo periodo, il secondo però è pronto a tornare, da gestire ovviamente per non incorrere in nuovi stop. Il colombiano ci sarà con la Roma e con lui anche Miranchuk, il russo è tornato in campo dopo lo stop muscolare e ha subito segnato nella serata perfetta contro la Sampdoria.

Due frecce in più nell’arco di Gasperini che però adesso deve guardare da vicino la situazione di Malinovskyi. L’ucraino si è fermato a pochi minuti dal match con la Sampdoria, per lui infortunio muscolare che andrà valutato nelle prossime ore. Se dovesse esserci recuperare la batteria offensiva tornerà quasi al completo con Boga che potrà finalmente tornare a fare il suo ruolo naturale, quello per cui è stato acquistato a gennaio. Gli esperimenti potrebbero finire e dopo le due goleade a Olympiakos e Samp, la Dea aspetta i suoi frombolieri per continuare la rincorsa ai propri obiettivi., Sperando magari di riuscire a ritrovare anche Josip Ilicic.

In vista della Roma ci sarà un problema in difesa, Toloi infatti è squalificato, ma per fortuna dell’Atalanta rientreranno sia Djimsiti che Demiral, pronti a tornare titolari e a formare il terzetto a protezione di Musso insieme a Palomino.